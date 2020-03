Partager

Coronavirus. Les USA reportent une mission commerciale et agricole au Maroc.

Suite à la détection du coronavirus au Maroc, le service agricole étranger de l’USDA a reporté sa mission commerciale prévue du 16 au 19 mars.



La première mission commerciale du ministère de l’Agriculture des États-Unis en 2020 devait avoir lieu à Casablanca. Elle s’était donnée comme but de se concentrer sur la stimulation des exportations agricoles américaines vers toute l’Afrique du Nord. Egalement, elle comprenait des acheteurs intéressés non seulement du Maroc, mais également d’Algérie, de Libye et de Tunisie.

Par ailleurs, il s’agissait de la deuxième mission commerciale de l’USDA en Afrique dans les six mois, soutenant ainsi l’initiative Administration’s Prosper Africa. Entre autres objectifs, celle-ci favorise le commerce et l’investissement bilatéraux entre les États-Unis et l’Afrique. En effet, avec la demande croissante de l’Afrique du Nord pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, la région est un terrain propice pour les ventes à l’exportation de produits agricoles américains.

En plus de cela, le Maroc est un marché prometteur; et ce, grâce à l’accord de libre-échange américano-marocain et aux infrastructures de haute qualité et à l’économie stable du pays. Ce n’est pas pour rien, si la Banque mondiale a classé le Maroc comme le deuxième endroit le plus facile au Moyen-Orient et en Afrique du Nord pour faire des affaires.