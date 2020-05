La Turquie reprend les exportations de lait et de produits laitiers vers la Chine

Les exportations turques de lait et de produits laitiers vers la Chine reprendront, a déclaré jeudi la ministre turque du Commerce, Ruhsar Pekcan, ajoutant que 54 entreprises turques pourraient exporter vers la Chine.

Cette dernière a annoncé que les obstacles à l’exportation de lait et de produits laitiers avaient été levés grâce aux initiatives «intensives» prises par les ministères de l’Agriculture et du Commerce, indique les médias locaux turcs. Selon la ministre, le fait que le marché de 6 milliards de dollars soit ouvert aux exportateurs turcs est un développement satisfaisant. En effet, la Chine est l’un des plus grands importateurs de produits laitiers au monde.

En février, la Turquie a temporairement interrompu les importations de bétail et de graisses animales en provenance de Chine en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19).