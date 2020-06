La-Turquie-augmente-de-171-%-ses-exportations-d-agrumes-vers-les-Pays-Bas

Partager

Le volume total des exportations turques d’agrumes est passé à 635.000 tonnes de janvier à mai.

Au cours des cinq premiers mois de l’année 2020, la Turquie a augmenté ses exportations d’agrumes de 30%, selon le Conseil national turc des agrumes. Ainsi, le président du conseil Kemal Kacmaz a déclaré que ces produits agricoles ont une part importante dans les exportations de fruits et légumes frais.

“L’année dernière, de janvier à mai, la Turquie a exporté 586.000 tonnes d’agrumes en échange de 224 millions d’euros. Cette année, au cours de la même période, le volume est passé à 635.000 tonnes et la valeur a augmenté à 290 millions d’euros”, souligne Kacmaz sur les médias locaux turcs. Au cours de cette période de cinq mois, les pamplemousses se sont classés au premier rang des exportations d’agrume, suivis des mandarines et des oranges.

De même, les exportations turques d’agrume vers les pays européens ont beaucoup augmenté. “Notre principal marché d’exportation était la Russie avec une valeur à l’exportation de 105,5 millions d’euros. S’en suivent l’Ukraine, l’Irak, la Roumanie et la Pologne. Nous sommes satisfaits de nos exportations accrues vers les pays de l’UE. Nous avons augmenté nos exportations vers les Pays-Bas de 171% et vers l’Allemagne de 50%. Les marchés mondiaux nous demandent des agrumes. La Turquie est devenue un acteur mondial des agrumes. Au cours des prochaines années, notre production et nos exportations augmenteront. “