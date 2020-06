Augmentation du risque de sécheresse en Allemagne

Partager

Le risque de sécheresse ne cesse d’augmenter en Europe de l’Est notamment en Allemagne.

La sécheresse des deux derniers étés a montré quels extrêmes sont possibles en Europe centrale et donc aussi en Allemagne. Des fleuves et des lacs asséchés, des champs asséchés, des arbres mourants et des incendies de forêt quotidiens ont été parmi les conséquences les plus graves.

Les membres du Gartenbau-Versicherung (GV) ont également signalé des puits secs, des citernes vides ou une réduction de l’approvisionnement en eau de la ville. Dans certaines entreprises, la situation est devenue si grave que les dommages aux cultures agricoles n’ont pu s’éviter que par des mesures d’urgence au dernier moment.

La prévention globale des risques, tels que des puits correctement dimensionnés ou des bassins de rétention des eaux pluviales, devrait rester un élément important de la gestion des risques opérationnels à l’avenir. Les étés de sécheresse de 2018 et 2019 ont également montré, cependant, qu’en dépit de précautions complètes, les événements météorologiques extrêmes peuvent représenter un risque opérationnel considérable.