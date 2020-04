Tunisie: Les revenus des agrumes chutent de 23 millions de dinars

Partager

tweet



Les revenus des agrumes des tunisiens ont drastiquement baissé de 23 millions de dinars (81 millions de dirhams).

Au 7 avril, les recettes d’exportation des agrumes de la Tunisie ont baissé de 27,8% pour atteindre 23 millions de dinars tunisiens, tandis que les exportations ont baissé de 8,6% en volume.

La raison de cette baisse drastique n’est pas directement liée au Covid-19. En effet, la pandémie n’a pas affecté la campagne d’exportation d’agrumes tunisiens. Le pays a pu exporter la plupart des quantités prévues, a indiqué l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI) dans son rapport sur l’état d’avancement de la saison des agrumes au moment de la crise sanitaire.

Lire aussi: Agrumes: Le Maroc essaie tant bien que mal à sauver la campagne

Néanmoins, le volume des exportations de «maltais» a baissé de 36,8%, pour atteindre en 2020, 8 165,5 tonnes, dont 86% de cette variété transitent vers la France. En deuxième position, vient la Libye avec 27,7% de l’ensemble des exportations tunisiennes dont la variété «Thomson».

Les exportations d’agrumes tunisiens ont perdu leur position sur certains marchés européens (Italie et Allemagne), par rapport aux résultats de l’année dernière. De plus, elles n’ont pas atteint les marchés russe et africain.