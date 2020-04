Un robot agricole tunisien pour lutter contre le Covid-19

Partager

Une start-up tunisienne met en avant son robot agricole pour lutter contre le Covid-19.

Initialement conçu pour un usage agricole, Atlas a appris à faire du désherbage et du traitement ciblé mais avec le Covid-19 c’est sur un autre terrain qu’il est attendu.

L’entreprise qui a développé Atlas, EZZAYRA, s’est démenée ces derniers jours et a rapidement apporté les modifications nécessaires pour participer à l’effort de lutte contre la pandémie due au Coronavirus, et effectuer des tâches de service et de prévention pour éviter les contacts humains et limiter les contaminations en désinfectant les rues.

Les premiers tests ont débutés dans les rues de la commune de Menzel Horr (Cap Bon) et EZZAYRA espère apporter encore des améliorations à sa solution pour avoir plus d’autonomie.