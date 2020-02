Partager

La Tunisie perdra environ 278.800 ha de terres agricoles d’ici 30 ans

L’agriculture tunisienne est de plus en plus sous de sombres cieux. En effet, elle perd chaque année environ 25.000 ha de terres agricoles. Ceci s’explique par le ravinement et l’activité humaine, y compris l’urbanisation.

Aussi impressionnant que cela puisse paraître, la Tunisie pourrait perdre dans 30 ans, l’équivalent de la superficie du Cap Bon en terres agricoles, selon l’expert en économie Radhi Meddeb. Ce dernier a poursuivi expliquant qu’en 1960, le Tunisien bénéficiait de 1025 mètres cubes d’eau potable. Aujourd’hui, malgré les investissements réalisés en termes de barrages, canaux et de dessalement de l’eau de mer, la quantité d’eau disponible pour chaque Tunisien, est désormais estimé à 450 m3. Dans une déclaration, il a souligné l’importance de garantir le droit des Tunisiens à l’eau. De même, il faudrait préserver le droit des générations futures à travers la rationalisation de la consommation en eau potable.

« Il n’est plus possible d’accepter que le secteur agricole, qui ne contribue que pour 12% du produit intérieur brut, consomme plus de 80% des ressources en eau. Il faut changer le schéma économique. Plus de rationalisation, de solidarité, de durabilité, d’efficacité et d’intégration ».