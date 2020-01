Partager

Le Maroc se classe 3ème dans les réformes agricoles en Afrique

L’agriculture demeure un secteur phare de l’économie de l’Afrique en général et du Maroc en particulier. Ainsi, en vue de promouvoir au maximum leur secteur agricole, les Etats établissent réformes après réformes afin de dynamiser ce secteur. C’est dans ce contexte, que le rapport « Enabling Business of Agriculture (EBA) » de la Banque Mondiale a placé le Maroc en Afrique dans les réformes agricoles.

Pour cette édition 2019, le rapport a scruté l’environnement des affaires pour 101 pays répartis en Afrique, en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique. Selon ses conclusions, à l’échelle globale, 47 pays sur les 101 ciblés ont mis en œuvre 47 réformes réglementaires entre 2016 et 2018. Plus de la moitié des réformes observées ont concerné la fourniture de semences, l’accès au financement et la protection des végétaux.

Ainsi, l’Afrique est la partie du monde qui a connu le rythme le plus rapide de réformes en faveur du secteur agricole. Et le Maroc ne passe pas inaperçu dans cette distinction. En effet, les efforts du Maroc dans les secteurs comme l’eau, ont été flagrants. Passant par les systèmes d’irrigation aux initiatives de nouvelles réglementations, avec des mesures permettant la publication des données sur les ressources en eau, le Royaume n’a pas encore dit son dernier mot.