Agriculture Tunisie : Des semences gratuites de haute qualité pour les petits agriculteurs

Partager

tweet



Agriculture Tunisie : Des semences gratuites de haute qualité seront distribuées aux petits agriculteurs.

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche fournira gratuitement 10.000 quintaux de semences gratuites. Ces dernières qui sont de haute qualité seront distribuées aux petits agriculteurs pendant la campagne agricole 2019/2020.

Selon un communiqué du vendredi 13 Décembre, cette décision entre dans le cadre de l’encouragement aux petits agriculteurs. Et ce, dans le but d’élargir les surfaces emblavées dans les zones adaptées et irriguées.

Ainsi, la liste des petits agriculteurs éligibles à l’aide du ministère en question sera établie. Cette dernière sera sur la base d’un emplacement dans les zones recommandées pour la céréaliculture et à la condition de disposer de superficies non semées. Par ailleurs, il a été décidé d’octroyer au total 10 quintaux par petit agriculteur éligible. Cette décision constitue une vraie aubaine pour les agriculteurs tunisiens.

Pour rappel, le Ministère de l’Agriculture tunisien avait affirmé que depuis la mise en vigueur de la nouvelle loi d’investissement en avril 2017, le nombre des investissements agricoles a évolué. Et cela est réalisé malgré l’entrave causée par un certain nombre de difficultés d’application.

En effet, le montant global d’investissement annuel déclaré après la mise en vigueur de la loi atteint 1600 millions de dinars. Ceci équivaut à une hausse de 72%. Ainsi, il s’agit d’une augmentation considérable d’investissements agricoles. Il faut rappeler que pour le compte de la période (2014 – 2016), cette valeur était de 900 millions de dinars.