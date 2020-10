Tunisie : Mise en place de mesures pour le secteur des dattes.

La Tunisie met en œuvre des mesures pour le secteur des dattes.



Le ministère tunisien du Commerce et du Développement des exportations, l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), la Chambre nationale de commerce, le Groupe interprofessionnel des dattes et le Groupe interprofessionnel des fruits (GiFruit) ont annoncé une série de mesures visant à promouvoir la commercialisation des dattes sur les marchés locaux et étrangers.

Dans le cadre de cet accord, l’UTAP s’engagera, en coordination avec le Groupe interprofessionnel et le GiFruit, à approvisionner les supermarchés en dattes et grenades, directement par le biais de coopératives et sans passer par des intermédiaires. Ces quantités de fruits se commercialiseront à des prix préférentiels. Ce qui permet de booster le secteur, selon l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP).

Selon tap.info.tn, l’accord prévoit également l’installation à grande échelle de points de vente du producteur au consommateur et la diversification de l’offre dans les zones de vente pour répondre à différentes formes de demande, de consommation et de distribution.

Il prévoit également l’organisation d’un événement annuel appelé «Le mois des dattes» en parallèle du début des vendanges, pour ancrer la consommation de ce fruit sec sur le marché local en dehors du mois de Ramadan.