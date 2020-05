Tunisie: les exportations agricoles et alimentaires ont baissé de 11,2%

Partager

Les exportations agricoles sont passées de 11.846,4 Millions de dinars (MD) à 10.514,9 MD.

Selon un communiqué de l’Observatoire National de l’Agriculture, les exportations de tous les produits agricoles et alimentaires de la Tunisie ont baissé de 11,2%, au cours du premier trimestre (T1) de 2020, par rapport à la même période de l’année dernière, passant de 11.846,4 Millions de dinars (MD) à 10.514,9 MD.

Selon cette note consacrée aux exportations de produits agricoles et alimentaires au cours du T1 de 2020 contre le coronavirus, les exportations alimentaires ont enregistré une augmentation de 10,3%, passant de 1342,7 MDT à 1481,0 MDT. Les exportations de produits alimentaires ont représenté 14,1% des exportations totales.

Cette hausse est principalement liée à l’augmentation du taux d’exportation d’huile d’olive qui a quasiment suivi le taux de croissance de la production, ainsi que celui des tomates. Cependant, les exportations de produits de la pêche, de dattes et d’agrumes ont subi une baisse. Celles des agrumes sont plutôt liées à la baisse de production, selon Onagri.

Les prix à l’exportation ont baissé de 36,9% pour l’huile d’olive et de 9,1% pour les agrumes par rapport à la même période en 2019. En revanche, ceux des tomates ont augmenté de 13,4%. Ainsi, fait observer l’observatoire, les valeurs des exportations d’huile d’olive et de tomate ont enregistré des croissances élevées, respectivement de 42% et 37%. Les valeurs à l’exportation ont baissé de 5,9% pour les dattes et de 28% pour les agrumes.