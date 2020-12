Les tomates marocaines bientôt interdites en Russie ?

Partager

tweet



La Russie émet la possibilité d’interdire l’importation de tomates en provenance du Maroc.

Les importations de tomates en provenance de plusieurs pays sont dans le viseur des autorités russes depuis quelque temps. Et le Maroc n’y échappe pas et ce, malgré qu’il soit le 3ème fournisseur du pays en ce produit agricole. En effet, le chef du Service fédéral russe de surveillance vétérinaire et phytosanitaire, Sergei Dankvert a déclaré ce mardi que son pays pourrait interdire l’importation de tomates et de poivrons en provenance du Maroc.

Comme le souligne Yabiladi, dans une interview accordée à l’agence russe TASS, Dankvert a expliqué que la Russie a «montré à tout le monde qu’il fallait prêter attention aux risques lors de l’exportation de produits (agricoles) ».

Sergei Dankvert a rappelé que son Service a déjà interdit, le 30 octobre dernier, l’importation de tomates marocaines réexportées depuis les Pays-Bas, la Belgique et la France en raison de la découverte de cas atteints du Pepino Mosaïc Virus (PepMV), plus souvent appelé Mosaïque ou Pépino.

Lire aussi : La Russie exhorte la Turquie à renforcer son contrôle sur les fruits et légumes

«Nous prévoyons maintenant de tenir une vidéoconférence et d’avertir nos collègues marocains que nous pouvons interdire la fourniture de leurs produits s’ils ne commencent pas à travailler plus efficacement avec les virus», tranche le responsable. Ce virus «infecte toutes les cultures des tomates, des poivrons et des pommes de terre», a-t-il ajouté.