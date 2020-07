ToBRFV : Les graines de tomates importées seront testées aux Pays-Bas

Partager

Les Pays-Bas envisagent de tester les semences de tomates et de poivrons importées pour le ToBRFV.

Commandé par la NVWA (autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des produits de consommation), à partir de la mi-juillet, des lots importés de graines de tomates et de poivrons seront testés au hasard pour le virus du fruit rugueux de la tomate brune (ToBRFV).



Selon la NVWA, plusieurs lots de tomates et de poivrons de divers pays se sont révélés positifs au ToBRFV. En outre, il y aura le renforcement des mesures d’urgence actuelles de l’Union européenne contre le ToBRFV et les États membres devraient tester à nouveau au moins 20% des expéditions d’importation de graines de tomates et de poivrons à l’importation.

En raison du risque de ToBRFV et des réglementations de l’UE, les autorités testeront des lots d’importation aléatoire de graines de tomates et de poivrons pour le virus. Ceux-ci n’enregistreront pas les lots lors de l’échantillonnage. La manipulation en cas de résultat positif se conformera aux procédures établies en ce qui concerne ToBRFV, d’après Hortidialy.

Les résultats de tests négatifs peuvent servir à la délivrance d’un passeport phytosanitaire ou pour la certification des exportations. Les résultats de la surveillance seront, si nécessaire, utilisés pour tester plus spécifiquement et plus intensivement l’importation de semences en provenance de pays où le risque de contamination par le ToBRFV demeure plus élevé.

