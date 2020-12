Partager

3 questions à Thomas Friedrich, le boucher allemand d’Errachidia.

Thomas Friedrich est un ingénieur agronome, boucher et agriculteur de nationalité allemande et installé au Maroc depuis 20 ans. Il partage avec nous sa passion pour la boucherie et nous dévoile sa spécialité : la saucisse de chameau.

Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs s’il vous plaît ?

Thomas Friedrich: Je suis un boucher né en 1968 en Rhénanie Allemande et je suis installé au Maroc depuis 2000. Mes ancêtres sont bouchers depuis plusieurs générations, soit plus de 130 ans.

Nous fabriquons plus de 40 types de saucisses différentes dans notre magasin en Allemagne et c’est un patrimoine que nous cultivons de génération en génération.

A titre personnel, j’ai connu le Maroc en 1989 en tant que touriste. Puis je suis venu régulièrement en tant que touriste et en 2000 j’ai décidé de m’installer ici. De formation ingénieur agronome, c’est tout naturellement que je me suis tourné vers les métiers de la boucherie et j’ai commencé à travailler ici dans divers domaines agricoles.

Pourquoi avoir choisi de vous spécialiser dans la saucisse de chameau ?

Thomas Friedrich: En fait historiquement, j’ai eu une visite de la famille venant d’Allemagne, et ils m’ont fait remarquer un manque de bons produits de saucisses. Tout est parti de ce simple constat.

Ma famille avait l’habitude des produits de haute qualité, étant donné notre patrimoine professionnel. Et, ce qu’ils ont trouvé au Maroc était loin des standards habituels. Souvent, il s’agissait de volaille bon marché et de mauvaise qualité.

Et c’est de là où est parti le projet familial, puisque nous nous étions promis avec mon père (maître boucher) que nous créerions ensemble une saucisse de haute qualité typique du pays. Donc nous avons fait les expériences nécessaires et nous avons trouvé la recette parfaite de mélange de viande de chameau et d’épices de haute qualité afin d’obtenir la meilleure saucisse de chameau possible.

Quelle particularité a la viande de chameau ?

Thomas Friedrich: D’abord la viande de chameau est faible en cholestérol et purement biologique. Les animaux sont élevés dans des conditions saines, en plein air. Les animaux sont exempts de médicaments et de produits chimiques. L’élevage camelin est tout à fait différent de l’élevage industriel et le goût de la viande s’en ressent évidemment.

Au delà du coté biologique, il y a aussi des propriétés positives pour la santé, puisque par exemple nous utilisons également de la graisse de bosse de chameau dans la saucisse. Cette graisse a un certain nombre de bienfaits tels que : la lutte contre les rhumatismes, l’assainissement de la flore intestinale…

Cette saucisse de chameau est vraiment intéressante pour une alimentation saine, mais comme tout produit de haute qualité, elle est plus chère que la saucisse conventionnelle industrielle. Si des consommateurs veulent découvrir quelque chose de différent gustativement et améliorer leur santé, alors je les invite à découvrir nos produits.

Nous avons une capacité de production intéressante et nous souhaitons également nous développer sur l’export à terme, la saucisse de chameau doit gagner à se faire connaitre.

Merci à Thomas Friedrich