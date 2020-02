Partager

Moins de thé pour les Marocains à cause du coronavirus ?

Le coronavirus ou Covid-19 a touché tous les secteurs d’activité partout dans le monde. Au Maroc, la majeure partie du thé provenant de la Chine, certains se demandent si la consommation n’en vendrait pas à baisser.

Les importations de thé risqueraient de perturber l’approvisionnement car le Maroc en importe annuellement près de 70.000 tonnes de la Chine. Selon l’Association marocaine des industriels du thé et du café, le Maroc est le principal partenaire de la Chine dans ce secteur. En effet, les achats annuels représentent plus de 25% des exportations totales de ce dernier de la Chine.

En 2019, les importateurs marocains ont acheté plus de 62.000 tonnes de thé chinois pour plus de 175.000 $. Toutefois, la chaîne d’approvisionnement est désormais sous tension et le spectre «d’une perturbation se profile», préviennent les professionnels marocains, notant que les producteurs chinois ont fermé à cause du coronavirus.

Cependant, les importateurs de thé indiquent que les usines devraient rouvrir la semaine prochaine. Ainsi, les experts du secteur pensent que la situation n’est pas aussi inquiétante qu’elle ne le paraît. En outre, certains commerçants marocains affirment que le marché local reste résistant grâce à son stock pouvant durer jusqu’à trois mois.