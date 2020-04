Partager

Selon le syndicat, la Russie a importé 79.000 tonnes de tomates entre janvier et mars.

L’Union russe des fruits et légumes a demandé au ministère russe de l’Agriculture d’interdire l’importation de tomates pour une période de deux mois afin d’éviter la détérioration de la situation des producteurs nationaux de légumes. Cela a été rapporté par TASS, citant une copie de la lettre envoyée par le syndicat le 5 avril.

Les auteurs de la lettre pensent qu’en raison de la dévaluation du rouble et de la propagation du COVID-19, ainsi que de l’introduction d’un régime d’auto-isolement en Russie, les producteurs de légumes de serre sont parmi les plus touchés de l’industrie agricole, car ils ne peuvent pas arrêter leurs productions et leurs légumes ne figurent pas dans la liste des produits essentiels les plus demandés (céréales, pâtes, conserves, etc.).

Selon Freshplaza, la demande a déjà fortement chuté en Russie et les prix de gros des concombres et des tomates ont diminué de 50% par rapport à 2019. Les prix de gros actuels de ces légumes rendent les serres non rentables. Dans le même temps, les tomates importées arrivent sur le marché intérieur. Leur part en volume s’est élevée à 52% en 2019.

Selon l’union des fruits et légumes, entre janvier et mars 2020, plus de 79.000 tonnes de tomates d’une valeur de plus de 100 millions de dollars ont été importées en Russie, principalement d’Azerbaïdjan, du Maroc, de Turquie et de Chine. La lettre indique que la présence de ces produits, ainsi que la baisse de la demande due à l’auto-isolement des citoyens, exercent une pression supplémentaire sur le prix de gros des tomates et que de nouvelles baisses peuvent conduire à la faillite des entreprises de serre.