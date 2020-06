Souss-Massa: L’ONSSA alloue 1,6 MDH à la lutte contre la cochenille du cactus

Partager

L’ONSSA lancera une opération de destruction de plantations de cactus infestées par la cochenille.

La direction régionale de l’Office national de sécurité sanitaire des pro-duits alimentaires (ONSSA) du Souss-Massa lancera en juillet prochain une grande opération de lutte contre la cochenille du cactus.

L’ONSSA intensifie et diversifie ses interventions afin de protéger les champs de cactus de la région de la cochenille. L’Office lancera prochainement une nouvelle opération portant sur l’arrachage et la destruction de plantations de cactus infestées par la cochenille dans la région. Cette intervention, d’un montant global de 1,6 millions de DH, se déroulera en deux parties, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc. La première touchera la zone territoriale de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, la province de Tiznit et la province de Taroudant. Tandis que la seconde concernera la préfecture d’Inezgane-Aït Melloul et la province de Chtouka-Aït Baha.

Pour rappel, dans le cadre de la lutte contre ce fléau, l’ONSSA effectue un certain nombre de procédures et d’opérations en termes de traitement et d’extraction de cactus infestés, ainsi que la distribution d’équipements, d’outils et de pesticides aux organisations professionnelles. En effet, jusqu’à fin février dernier, les services de l’ONSSA ont distribué une quantité de 262 pulvérisateurs aux agriculteurs (235 à Sidi Ifni et 27 à Guelmim) et 173 élagueurs (159 à Sidi Ifni et 14 à Guelmim), et des pesticides.