Souss-Massa: Distribution de 100.000 quintaux d’orge subventionnée

Les éleveurs de la région de Souss-Massa profiteront de 100.000 quintaux d’orge subventionnée.

Les éleveurs relevant des préfectures et provinces de la région de Souss-Massa et touchés par le déficit pluviométrique ont reçu quelque 100.000 quintaux d’orge subventionnée.

L’opération de distribution de l’orge subventionnée se poursuivra pendant les mois d’avril, mai et juin a indiqué la Direction régionale de l’agriculture (DRA) de Souss-Massa. Ainsi, elle a précisé que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécifique d’appui à l’alimentation du cheptel, lancé par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

Il s’agit de fournir de l’orge aux éleveurs à un prix fixe de 200 dirhams par quintal (2 dirhams le kilogramme). Ceci vise ainsi, la sauvegarde du bétail. De même, l’opération de distribution de l’orge subventionnée permet de réduire les répercussions négatives liées à la détérioration des pâturages en raison de la sécheresse.