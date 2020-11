Sefrou : six projets oléicoles au profit de 2150 bénéficiaires.

Partager

tweet



Six projets oléicoles de taille ont profité à 2150 bénéficiaires dans la province de Sefrou.

Dans le cadre du Pilier II du Plan Maroc Vert (PMV), 2150 agriculteurs organisés en coopératives agricoles ont bénéficié de six projets oléicoles réalisés au niveau de la province de Sefrou.

Ces projets ont consisté en la plantation, à Sefrou, de 4.200 hectares d’oliviers de variétés Haouzia et Menara, l’entretien de 10.000 hectares d’oliviers et amélioration de leurs rendements et l’organisation de 18 sessions de formation et de 4 voyages au profit des producteurs, selon la direction provinciale de l’agriculture (DPA).

Lire aussi : Maroc : augmentation de la production d’agrumes, d’olives et de dattes

Ces opérations ont porté également sur l’appui des capacités des organisations professionnelles avec du matériel agricole pour la taille, la récolte et l’entretien, la supervision dans le domaine du marketing et de la qualité, la construction et l’équipement d’une unité moderne de trituration d’olives et la construction d’une unité de fabrication de briquettes de chauffage à partir des sous-produits de la trituration.

Pour encourager les investissements dans la filière oléicole, les agriculteurs peuvent bénéficier d’une subvention dans le cadre du « fond de développement agricole « (FDA) qui comprend une panoplie d’opérations, rapporte la MAP.

Parmi elles, la plantation d’oliviers dans les terrains privés qui bénéficie d’une subvention allant de 3.500 dirhams à l’hectare en bour à 6.000 DH/Ha en irrgué, l’achat des équipements en matériel agricole pour les fermes d’oliviers, la construction et l’équipement des unités modernes de trituration et d’emballage qui s’élèvent à 10 pc du montant de l’investissement pour un plafond de 3.000.000 dirhams, outre l’équipement des parcelles d’oliviers par le système d’irrigation localisé avec une subvention allant de 80 pc de l’investissement.