Sécurité alimentaire/Covid-19 : Quand l’union fait la force

Il est important de concentrer les efforts sur les programmes et activités pour une sécurité alimentaire durable.

Le Maroc a appelé jeudi à la création d’une plateforme d’experts africains sur les épidémies afin de consolider la réponse du continent aux futurs défis sanitaires. L’appel a été lancé par le représentant permanent du Maroc auprès de l’Union africaine et de la CEA, Mohamed Arrouchi, lors d’une réunion du Comité des représentants permanents de l’UA consacrée à la discussion des impacts socioéconomiques et humanitaires du coronavirus (Covid-19) en Afrique.

Le diplomate marocain a ainsi insisté, entre autres, sur l’importance de concentrer les efforts sur les programmes et activités pour assurer une sécurité alimentaire durable. Ainsi, ce dernier a cité à cet égard l’Initiative Triple A, proposée par le Roi Mohammed VI à l’occasion du Sommet d’action, tenu en marge de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP22) à Marrakech en 2016.

L’initiative Triple A vise à réduire la vulnérabilité de l’Afrique et de son agriculture au changement climatique. Elle favorise la mise en œuvre de projets spécifiques pour améliorer la gestion des sols, le contrôle de l’eau agricole et la gestion des risques climatiques.

Les pénuries alimentaires en 2019 ont contraint l’Afrique à importer plus de 49 milliards de dollars de denrées alimentaires, a déclaré Arrouchi. Par conséquent, une révolution agricole durable et suffisante à l’échelle continentale est plus que nécessaire.