France : Le salon européen de la pomme de terre maintient ses dates malgré le Covid-19

Partager

tweet



Le salon européen de la filière pomme de terre maintient ses dates pour la prochaine édition qui va se dérouler en France.

Plus importante manifestation européenne dédiée à la filière pomme de terre en 2020, Potato Europe aura lieu 2 et 3 septembre 2020 à Villers-Saint-Christophe (France). Le salon s’attend à plus de 15.000 visiteurs sur l’espace couvrant plus de 40 hectares.

L’espace technique s’organise en 5 pôles où priment les démonstrations et les essais (arrachage, réception, tri optique), accompagnés de présentation des travaux les plus récents. Ainsi, cette année, un espace supplémentaire va rassembler l’ensemble des OAD (Outils d’Aide à la Décision) dédié au secteur.

Lire aussi : La saison espagnole de la pomme de terre se termine avec des prix historiquement bas

Ce rendez-vous européen va rassembler tous les acteurs de la filière (agriculteurs, producteurs, experts…), depuis la création variétale jusqu’à la transformation, et depuis la recherche jusqu’à l’application au champ. En effet, le salon s’ouvre aux innovations et aux conseils techniques pour relever les défis de la productivité, de la qualité, de la compétitivité et du respect environnemental. En plus, les visiteurs professionnels pourront s’adresser à des experts dans le domaine de la culture, des matériaux, de la transformation, etc. avec toutes leurs questions et problèmes.

Fructidor