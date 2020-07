Augmentation du salaire minimum dans l’agriculture (SMAG) au Maroc

Partager

Le salaire minimum dans l’agriculture passera de 1.903,72 DH/Mois à 1.994,20 DH.

C’est officiel. L’accord sur l’augmentation de 5% du salaire minimum dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, du commerce et des professions libérales, conclu en avril 2019, est entré en vigueur. Dans le secteur agricole, le salaire minimum (SMAG) sera de 1.994,20 DH soit 76,70 pour une journée de travail.

Dans le cadre de la mise en œuvre des résultats du dialogue social conclu le 25 avril 2019, l’accord tripartite entre le gouvernement, la Confédération générale des entreprises marocaines (CGEM) et les trois centrales syndicales avait prévu l’augmentation du SMIG dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, du commerce et des professions libérales et du SMAG, de 10% en deux ans, soit 5% à partir de juillet 2019 et 5% à partir de 2020.

Ainsi, en juillet 2019, le salaire minimum légal dans l’agriculture était, pour une journée de travail, à 73,22 DH (soit de 1.903,72 DH/Mois), au lieu de 69,73/Jour auparavant.

Cette nouvelle hausse du SMIG et du SMAG devrait être appliquée aux salaires de tous les salariés pour le mois de juillet en cours. Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles que connaissent actuellement les entreprises marocaines en raison du coronavirus (Covid-19), son application fait l’objet de nombreuses interrogations.