300 saisonniers marocains s’envoleront bientôt vers le sud-est de la France pour sauver les récoltes.

Face à la fermeture des frontières, bon nombre de saisonniers marocains ont été sollicités pour sauver les récoltes, un peu partout dans le monde. C’est le cas du sud-est de la France qui se prépare à accueillir 300 ouvriers agricoles marocains pour la même finalité.

Environ 300 travailleurs saisonniers marocains rejoindront le sol français ce décembre courant, à la demande d’exploitants agricoles qui manquent de main d’œuvre en raison de la fermeture des frontières extérieures de l’Europe, a-t-on appris mercredi auprès des autorités.

« Il s’agit de saisonniers pour du maraîchage et de l’horticulture: salades, fruits et légumes verts notamment. Il ne s’agit pas que de ramassage, mais également de taille, de préparation des champs pour la culture, etc… », a détaillé Didier Leschi, directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui chapeaute l’opération.

Comme en octobre, lorsque l’OFII avait organisé un pont aérien pour permettre l’arrivée de plus de 900 travailleurs agricoles marocains pour les récoltes de clémentines en Corse.

Par ailleurs, ce dernier a précisé que les employeurs prendront en charge le coût du transport et qu’un vol dédié « pour le compte des exploitants des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse » se prépare pour le mois de Décembre, a expliqué à l’AFP Didier Leschi,

Les travailleurs marocains devront faire des tests au Covid-19 au départ et à l’arrivée, puis sept jours après leur arrivée.