La Russie prolonge son embargo pour les produits de l'UE à fin 2021.

La Russie prolonge son embargo pour les produits de l’UE jusqu’à fin 2021.

Le président de la Russie, Vladimir Poutine a signé samedi un décret pour prolonger l’embargo sur les exportations de produits alimentaires de plusieurs pays occidentaux jusqu’au 31 décembre, fin 2021.

Cette mesure est la réponse russe aux sanctions économiques contre la Russie en raison de la crise Russe-ukrainien. Depuis que la Russie a imposé l’embargo en août 2014, elle l’a prolongé à 5 reprises.

L’embargo affecte les exportations de divers produits agricoles et alimentaires, viande, lait et produits laitiers, fruits et légumes et poisson, en provenance de l’UE, du Canada, des États-Unis, d’Australie, de Norvège, d’Islande, du Monténégro, d’Albanie, du Liechtenstein et d’Ukraine.

Pour le président russe, cet embargo profite au secteur agricole russe car il permet son développement, grâce au soutien du gouvernement. Selon les données russes, sa production agricole a augmenté ces dernières années et les exportations devraient également continuer de croître.