La Russie et le Maroc veulent renforcer leurs échanges commerciaux agricoles.

Le Maroc et la Russie ont la volonté de renforcer les échanges commerciaux agricoles entre eux.

M. Mohammed Sadiki, Secrétaire Général du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts et M. Sergueï LEVINE, Vice-ministre de l’Agriculture de la Fédération de Russie ont présidé, le jeudi 15 octobre 2020 par visioconférence, l’ouverture officielle du Forum d’affaires des Exportateurs russes de produits agricoles au Royaume du Maroc.

Organisé en ligne, ce forum a connu la participation de l’Ambassadeur du Royaume du Maroc en Russie, du représentant commercial de la Fédération de Russie au Maroc, des représentants des départements ministériels de l’agriculture de la Russie et du Maroc, des représentants des autorités sanitaires des produits alimentaires et de la normalisation et certification, ainsi que plusieurs acteurs publics, privés et des professionnels de l’agriculture et de l’agro-alimentaire des deux pays.

L’organisation de ce Forum d’affaires répond à une volonté commune, clairement affichée par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste, et son Excellence le Président Vladimir Poutine, d’asseoir un nouveau modèle de partenariat économique avec une forte implication du secteur privé, renforcée par la déclaration de partenariat stratégique approfondi entre la Russie et le Maroc.

M. Sadiki a rappelé dans son mot d’ouverture, que ce partenariat s’est considérablement renforcé par la signature de nombreux accords et conventions dans les domaines sanitaire et phytosanitaire depuis 2012 et cristallisé par l’entrée en vigueur du « corridor vert » qui a marqué le début d’une nouvelle ère de promotion des échanges commerciaux entre le Maroc et la Russie.

Il a également souligné la place de choix accordée par le Plan Maroc Vert à la politique commerciale agricole du Maroc et les différentes mesures entreprises pour la promotion du commerce extérieur qui ont contribué au doublement de la valeur des exportations agricoles entre 2008 et 2018 passant de 15,2 milliards de Dirhams en 2008 à 36,3 milliards de dirhams en 2018. La nouvelle stratégie “Génération Green 2020-2030” ambitionne d’améliorer les processus de distribution des produits et de doubler les exportations d’ici 2030.

M. Sadiki et Levine ont exprimé la volonté commune des deux départements de l’agriculture, marocain et russe, d’œuvrer à une plus grande facilitation et promotion des échanges commerciaux des produits agricoles, avec l’ambition que le corridor vert soit un accélérateur des échanges entre les deux pays.

Le Forum s’est déroulé en session plénière, marquée par les interventions des représentants officiels des deux pays sur l’état du commerce bilatéral des produits agricoles, les opportunités d’investissement et perspectives de développement. Les professionnels des deux pays ont ensuite présenté respectivement, le marché et potentiel d’exportation pour les différentes filières agricoles et secteurs d’intérêt commun. Il s’agit des secteurs ; céréalier, huiles et graisses, laitier, confiserie, viandes rouges, aviculture et meunerie.

Des rencontres sectorielles et B2B ont été organisées en deuxième session du forum entre les professionnels des différents secteurs pour échanger autour des sujets d’intérêt commun et explorer les différentes opportunités d’investissement et d’affaires.

Le Forum a permis d’engager la réflexion sur la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays et de sortir avec des recommandations.

S’agissant des relations économiques entre le Maroc et la Russie, le volume des échanges agricoles a atteint 2,9 milliards de DH durant la période 2015-2019, représentant 19% en moyenne des échanges globaux entre les deux pays. Le Maroc se positionne d’ailleurs en premier partenaire commercial de la Russie en Afrique.

Les exportations agricoles vers la Russie se sont élevées en moyenne à 1,8 milliards de DH durant la période 2015-2019, soit une part de 82% en moyenne des exportations globales du Maroc vers la Russie.