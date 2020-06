Le-Royaume-Uni-assouplit-les-restrictions-sur-les-travailleurs-agricoles-étrangers

Partager

tweet



80.000 travailleurs agricoles sont nécessaires dans les exploitations au Royaume-Uni.

Le gouvernement britannique a annoncé que les travailleurs agricoles saisonniers arrivant au Royaume-Uni n’auront pas à s’isoler pendant 14 jours, tant qu’ils suivront des instructions spécifiques. Ceux qui voyagent dans le pays pour travailler dans des fermes pourront commencer immédiatement en raison de l’importance du travail pour sauvegarder l’approvisionnement alimentaire.

On estime que 80.000 travailleurs sont nécessaires dans les exploitations agricoles du Royaume-Uni pour s’assurer de la bonne cueillette des fruits et légumes cet été. Les travailleurs agricoles doivent remplir un formulaire avec leur voyage, leurs coordonnées et l’adresse à la ferme où ils travailleront et vivront, ainsi que de fournir la preuve aux contrôles aux frontières du Royaume-Uni qu’ils arrivent pour le travail agricole, selon Freshplaza.

Le gouvernement a déclaré que les travailleurs devaient rester à la ferme et ne pouvaient partir que dans des circonstances exceptionnelles pendant les 14 premiers jours. Cela comprend les urgences sanitaires et l’obtention d’articles essentiels tels que de la nourriture ou des médicaments.

Lire aussi : Le transfert des travailleurs agricoles marocains en Italie se poursuit

Les directives du gouvernement indiquent également que les saisonniers ne devraient utiliser les transports en commun pour se rendre à la ferme que s’il n’y a pas d’autre option, et ne pas se rendre au Royaume-Uni s’ils présentent des symptômes de coronavirus (Covid-19). Cela fait partie des nouvelles règles de quarantaine pour les personnes arrivant au Royaume-Uni en provenance d’autres pays.