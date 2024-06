Quel pays est le premier exportateur africain de pommes de terre ?

Partager

tweet



Sans surprise, l’Égypte se positionne dans le secteur de l’exportation de pommes de terre comme le leader africain. Entre le 1er janvier et le 20 mai 2024, le pays a exporté environ 650 000 tonnes de pommes de terre, se hissant ainsi au premier rang des exportateurs africains de ce tubercule. Cette performance exemplaire est le fruit d’un effort concerté entre le gouvernement, les agriculteurs, et les exportateurs pour dynamiser la production agricole et diversifier les débouchés commerciaux.

Le ministère de l’Agriculture égyptien a joué un rôle central dans cette réussite. Plusieurs initiatives ont été mises en place pour soutenir à la fois la production et l’exportation des pommes de terre. Selon Afriqueenligne le gouvernement égyptien a fourni un appui considérable aux agriculteurs, facilitant leur accès aux ressources nécessaires et aux technologies avancées pour améliorer leur rendement.

Par ailleurs, les procédures d’exportation ont été grandement simplifiées, permettant ainsi aux exportateurs de saisir plus facilement les opportunités sur les marchés internationaux. Ce soutien logistique et administratif s’est avéré être un moteur crucial de l’augmentation des exportations.

La renommée des pommes de terre égyptiennes repose sur leur qualité supérieure. Reconnues pour leur goût et leur texture, elles séduisent les consommateurs internationaux. Cette réputation de qualité a permis à l’Égypte de conquérir de nouveaux marchés tout en renforçant sa position sur les marchés existants.

Lire aussi : Le Maroc ouvre son marché à l’importation de pommes de terre égyptiennes

Les valeurs nutritives des pommes de terre égyptiennes répondent également à une demande croissante de consommateurs soucieux de leur alimentation. La combinaison de goût, de texture et de nutrition fait des pommes de terre égyptiennes un produit très prisé à travers le monde.

Le secteur de la pomme de terre est un pilier de l’économie égyptienne. Il génère des revenus substantiels et crée de nombreux emplois, bénéficiant directement aux agriculteurs, exportateurs et autres acteurs de la chaîne de valeur. La massification des exportations contribue non seulement à la croissance économique du pays mais aussi à la diversification de ses sources de revenus. Une économie diversifiée est essentielle pour résister aux chocs externes et garantir une stabilité à long terme.

Le gouvernement égyptien, en partenariat avec le secteur privé, explore continuellement de nouvelles opportunités pour ses produits agricoles. L’objectif est de mettre en place des stratégies de marketing innovantes pour conquérir de nouveaux marchés. Cette vision à long terme vise à accroître continuellement les exportations de pommes de terre tout en améliorant constamment la qualité et la productivité.

Lire aussi : Fruits et légumes : Ces challengers qui veulent bousculer les marchés à l’export

L’Égypte, grâce à une stratégie cohérente et à un soutien gouvernemental solide, a réussi à devenir le premier exportateur de pommes de terre en Afrique. Ce succès repose sur une combinaison de qualité produit, de soutien logistique et de stratégies marketing efficaces. Alors que le pays continue d’explorer de nouvelles opportunités et de perfectionner ses méthodes, la dynamique économique de l’Égypte pourrait bien connaître une transformation profonde dans les années à venir.