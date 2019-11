Le Vert en vedette à Casablanca

Partager

Le Vert sera en vedette à Casablanca.

La 4ème édition du Forum des Métiers Vert se tiendra ce 27 Novembre à Casablanca avec des innovations et nouveautés pour cette année. Après 3 éditions, le Forum a gagné en maturité et souhaite intégrer, en plus de son thème principal “les métiers verts”, les secteurs de l’environnement et de l’énergie.

Nouveau concept, nouveau lieu ! Cette 4ème édition se déroulera à Casablanca. Et ce lieu n’a pas été choisi au hasard. En effet, ce déplacement sera l’occasion de se rapprocher davantage des industriels et opérateurs économiques, pourvoyeurs d’emplois verts. La barre des attentes a été placé très haut cette année. Et pour cause, les organisateurs se sont donné pour mission de faciliter la convergence entre les différents programmes et politiques existants et participer à l’aboutissement de nouveaux projets innovants, efficaces et durables. Tout cela pour une seule finalité : promouvoir le développement des emplois verts au Maroc du moment où chaque citoyen est concerné par l’Environnement et le Développement Durable.

A ce titre, seront développés entre autres: l’économie verte, l’efficacité énergétique, l’agriculture durable, la pêche responsable et l’agroalimentaire… Ainsi, des tables rondes, des rencontres B2B, innovations vertes… seront planifiées; l’occasion de faire le point avec tous les acteurs de l’éducation de la formation, du recrutement, du financement, de la classification.