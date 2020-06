30 pays dont le Maroc bénéficient de 176 M$ pour des projets agricoles et environnementaux

Partager

Les projets visent à renforcer les systèmes alimentaires nationaux tout en apportant des avantages environnementaux.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a soutenu aujourd’hui la décision du Conseil du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) d’allouer 176 millions de dollars à 24 de ses projets qui abordent l’interrelation cruciale entre l’agriculture et le respect de l’environnement.

“Les projets sont confrontés à la crise environnementale mondiale qui a un impact sur la productivité et la durabilité des systèmes agricoles terrestres et aquatiques sur les cinq continents”, a déclaré l’organisation lors de la 58e réunion du Conseil, qui s’est tenue virtuellement. “Les projets approuvés visent à renforcer les systèmes alimentaires nationaux tout en apportant des avantages environnementaux mondiaux à la population et à la planète”, a déclaré le Directeur général de la FAO, Qu Dongyu.

Toujours d’après lui, “ils aideront les petits agriculteurs, pêcheurs et forestiers à diversifier leurs moyens de subsistance et à renforcer leur résilience au changement climatique et à d’autres facteurs de stress importants, tels que le coronavirus (Covid-19)”.

Tous les projets, selon l’agence, sont résistants au changement climatique et seront mis en œuvre en partenariat et cofinancés par les gouvernements de plusieurs pays d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique. Il s’agit d’Albanie, Algérie, Brésil, Burkina Faso, Cambodge, Géorgie, Guinée, Indonésie, Jordanie, Kenya, Liban, Libye, Madagascar, Mauritanie, Mexique, Monténégro, Maroc, Nicaragua, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Tanzanie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam et Yémen.