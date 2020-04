Les-prix-des-légumes-continuent-de-baisser-pour-répondre-aux-besoins-du-Ramadan

Partager

Les prix moyens des légumes ont poursuivi leur tendance à la baisse par rapport à la semaine dernière.

La Commission interministérielle chargée du suivi de l’approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle de la qualité a confirmé que les prix des légumes au Maroc poursuivent leur tendance à la baisse pour répondre aux besoins des citoyens pendant le mois sacré de Ramadan.

À la suite d’une réunion le 21 Avril, le département des Affaires Générales et de la Gouvernance du ministère de l’Économie a déclaré que l’approvisionnement est normal dans tous les marchés avec «tous les biens et produits et que l’offre couvre largement les besoins estimés pour les mois à venir».

La déclaration a souligné la stabilité des prix de la majorité des produits agricoles et alimentaires de base sur les marchés marocains. De même, les prix moyens des légumes “ont poursuivi leur tendance à la baisse par rapport à la semaine dernière”. Alors que le taux d’oignon vert a atteint + 6%, les prix des tomates ont baissé de 4% et les prix des pommes de terre ont chuté de plus de 3%.

Le communiqué ajoute que l’offre actuelle de céréales et de légumineuses correspond à quatre mois de consommation, “sans tenir compte des quantités importées après suspension des droits de douane”.