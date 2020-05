Les-pommes-turques-ciblent-le-marché-thaïlandais

Partager

La Thaïlande importe 150.000 tonnes de pommes par an, ce qui fait d’elle un marché favorable.

La Turquie exporte pour la première fois des pommes vers la Thaïlande. Selon l’Association des exportateurs de fruits et légumes frais de la mer Égée (BEI), le 13 mai, les responsables de la quarantaine du ministère thaïlandais de l’Agriculture et des Coopératives étaient satisfaits de ce qu’ils avaient vu lors de leur visite.

Le président de la BEI, a déclaré qu’après le succès du pays à avoir accès à la Chine, à Taïwan et à la Corée pour ses cerises, la Thaïlande offrirait une excellente opportunité à son industrie de la pomme. Les exportateurs attendent toujours que le ministère thaïlandais de l’Agriculture et des Coopératives fournisse des exigences pour le transport, les systèmes d’emballage et un certain nombre d’autres domaines. Ainsi, ils attendent avec impatience l’accès au marché, selon Fruitnet.

«C’est un marché préférable car le prix unitaire des pommes importées de Thaïlande est élevé. Elle importe également 150.000 tonnes de pommes par an ». Selon le président de la BEI, hormis la Thaïlande, l’industrie turque de la pomme s’efforce d’étendre sa présence sur d’autres marchés asiatiques tels que la Chine, la Corée du Sud, la Malaisie et Singapour. La pandémie du coronavirus (Covid-19) a suspendu les efforts actuels, mais après la pandémie, a-t-il déclaré, les efforts pour atteindre ces marchés se poursuivront.