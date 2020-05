Séfrou: Le micro-climat offre de bonnes perspectives à la culture des cerises

Partager

Les cerises sont cultivées en plein air et l’hiver plus froid offre de bonnes conditions pour ces dernières.

La culture de la cerise occupe une place prépondérante dans la province de Séfrou. Rien que lors de la campagne 2019, la province a, de par les actions du Plan Maroc Vert, produit une récolte record de 85% de plus par rapport à l’année d’avant. Et celle-ci ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Fort conscient de tout ce potentiel, l’entreprise émiratie, Elite Agro, qui dispose six fermes au Maroc, dont une près de Séfrou, vient de produire sa toute première récolte de cerises. «Nous cultivons des baies, des fruits supérieurs et des fruits à noyau ici au Maroc», explique Martino Ferreira à Freshplaza, agronome de l’entreprise. «Nous avons 5 HA de cerises dans un verger à haute densité, c’est la première saison, donc les volumes sont faibles, mais nous espérons l’augmenter à mesure que nous continuons. En raison du micro-climat ici, la couleur est très bonne. Les cerises sont cultivées en plein air et l’hiver plus froid nous offre de bonnes conditions pour les cerises ainsi que pour les pommes et autres fruits à noyau. »

Martino a déclaré que les cerises de cette année iront au Moyen-Orient et en Russie, et certaines cerises à la société holding aux Emirats Arabes Unis, mais l’année prochaine, quand il y aura plus de volume, l’entreprise cherchera à exporter vers le marché de détail britannique. Elite Agro possède également des fermes maraîchères aux EAU, en Serbie, en Mauritanie et en Ethiopie.