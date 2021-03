La pomme de terre Nicola du Maroc cartonne à l’export

Partager

tweet



La pomme de terre Nicola du Maroc est appréciée aux Pays-Bas pour sa qualité.

La saison d’exportation de la pomme de terre Nicola du Maroc vers Pays-Bas a récemment commencé. Selon un importateur hollandais, il y a de bons volumes et la qualité qu’offre la variété Nicola en provenance du royaume est hautement supérieure comparée à celle des variétés issues des pays concurrents.

“Les pommes de terre Nicola du Maroc sont arrivées à temps (au début du mois de Mars). La culture s’est bien déroulée et l’approvisionnement est (…) bon. Il y a de bons volumes, en particulier de pommes de terre de taille moyenne”, explique l’importateur du produit agricole marocain.

Lire aussi : Production agricole : le Maroc n’a rien à envier à la Turquie et à l’Espagne

Si les quantités restent élevées cette année, leur qualité n’en demeure pas moins bonne. En effet, la pomme de terre Nicole du Maroc répond aux exigences de qualité, ce qui a fait sa renommée aux Pays-Bas mais aussi en Allemagne, dans les États baltes, et surtout en Pologne et ce, malgré la concurrence sur le marché.

Comme le souligne la même source, “il existe également des pommes de terre d’importation sur le marché en provenance de pays comme l’Égypte et Israël”. Cependant, la variété Nicola marocaine “reste un favori des connaisseurs”, précise l’importateur et commerçant. “L’Égypte est un concurrent majeur en Allemagne et en Pologne. Mais ces pommes de terre n’ont pas la qualité et la fraîcheur que le Maroc offre”, conclut-il.

Source : freshplaza