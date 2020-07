Poivrons : L’Espagne, la France et l’Allemagne sont les plus gros clients du Maroc

L’Espagne, la France et l’Allemagne ont été en 2019, les plus grands acheteurs des poivrons marocains.

En 2019, le Maroc a exporté un total de 131,29 millions de kilos de poivrons soit 131.290 tonnes, 29,1% de plus que 5 ans plus tôt, avec comme principaux acheteurs l’Espagne, la France et l’Allemagne, selon les données du service statistique d’Estacom (Icex- Agence Tributaire) élaborées par Hortoinfo.



L’Espagne était le plus gros client des poivrons marocains, avec plus de 44,99% du total. Les exportations marocaines de poivrons vers celle-ci ont atteint 59.060 tonnes pour lesquels les importateurs espagnols ont payé au Maroc, une valeur totale de 55,83 millions d’euros, pour un prix moyen de 0,945 euro pour chaque kilo de ce produit agricole, toujours selon la même source.

La France occupe la deuxième position dans le classement. En effet, l’année dernière, les importateurs français ont acheté un total de 32.510 tonnes de poivrons au Maroc, 24,76% du total du volume de ce fruit-légume exporté par le Royaume, pour une valeur de 29,18 millions d’euros et un prix moyen de 0,898 euro le kilo.

L’Allemagne est le troisième plus grand acheteur de ces produits agricoles. Le Maroc a exporté vers ce pays un total 13.113 tonnes de poivrons en 2019, 10% du total du poivron exporté par le Maroc, pour lequel les importateurs allemands ont payé au Maroc une valeur total de 14,27 millions d’euros avec un prix moyen de 1,087 euros le kilo.