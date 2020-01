Partager

Plan Maroc Vert : 1 089 hectares mobilisés pour le domaine privé de l’Etat

Dans le cadre du partenariat agricole et du Plan Maroc Vert, l’Etat marocain a signé 15 conventions, toutes destinées à promouvoir ce secteur. En effet, ratifiés au titre du 1er semestre 2019, ces projets s’articulent autour d’une superficie de 1.089 hectares (Ha). Ayant nécessité un investissement global de 162 millions de dirhams, ils permettent la création, à terme, de 387 emplois escomptés.

Ainsi, plusieurs régions font la pare-belle avec environ 85% des projets. Il s’agit de Rabat-Salé-Kenitra, Souss-Massa, Marrakech-Safi et Béni Mellal-Khénifra. Et ce, pour une superficie globale de l’ordre de 921,8 Ha. Au titre du 1er semestre de 2019, les filières de l’arboriculture fruitière et l’Oléiculture concentrent 92% de la superficie globale mobilisée (environ 1.002 Ha). En effet, le Plan Maroc Vert a retenu les filières de production végétale. Il s’agit de celle, comprenant les agrumes, l’olivier, la vigne, l’amandier, les dattes, les céréales, le sucre et le maraîchage. Pour la production animale, les filières concernées sont le lait, les viandes rouges ovines, les viandes rouges bovines, l’aviculture et l’apiculture.

Le Plan Agricole Régional se donne comme ambition de contribuer à la hausse des niveaux de production. Egalement, il veut en améliorer la qualité et les conditions de commercialisation. De même, l’amélioration des niveaux de valorisation de l’eau d’irrigation constitue un des objectifs phare. Ainsi, afin de mettre en marche ce projet, le Pacte National pour l’Émergence Industrielle vise à mettre en place des plans sectoriels agressifs sur les filières des denrées de base nationales, notamment la viande et le lait.