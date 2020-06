Pertes-énormes-pour-les-importateurs-d-oranges-égyptiennes-en-Chine

Partager

La détérioration de la qualité des oranges égyptiennes a poussé les commerçants chinois à vendre à bas prix.

Cette année a été l’une des plus déprimantes de l’histoire de l’exportation d’oranges égyptiennes vers la Chine. Le prix est resté bas tout au long de la saison d’exportation. La principale raison a été l’épidémie de coronavirus peu après le nouvel an chinois, selon un producteur chinois.

“Peu de temps après le Nouvel An chinois, au début de Covid-19, les conditions du marché des oranges égyptiennes étaient relativement bonnes. Le prix était toujours bon car le volume de l’offre était limité et les consommateurs chinois étaient désireux d’acheter des fruits riches en vitamine C pour renforcer le système immunitaire”, indique le producteur à Freshplaza.

“Dans le même temps, les exportations d’orange d’Égypte vers l’Europe ont augmenté rapidement. De bonnes conditions de vente ont stimulé le prix des oranges égyptiennes. Certains importateurs chinois ont acheté des oranges égyptiennes à l’époque et les ont stockées. Ils espéraient les vendre à des prix plus élevés plus tard dans la saison. “

Cependant, le marché a pris une tournure inattendue. La saison agricole de production d’oranges ne s’est terminée qu’en juin en Chine. “En outre, de nombreux restaurants et magasins de boissons ont fermé temporairement. Pendant cette période, la qualité des oranges stockées s’est détériorée. Cela a eu un impact sérieux sur les conditions de vente des oranges égyptiennes. Les commerçants avec des oranges stockées étaient prêts à les vendre avant qu’elles ne se gâtent, ils n’avaient donc pas d’autre choix que de les vendre à bas prix. “