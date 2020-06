Oranges: Le Maroc fournit près de 32.000 tonnes à l'Espagne.

Partager

Les ventes d’oranges du Maroc en Espagne étaient en 2019 de 31,99 millions de kilos.

Le Maroc est le deuxième pays fournisseur d’oranges, mandarines et clémentines en Espagne, avec 36,19 millions de kilos vendus pour une valeur de 19,56 millions d’euros et un prix moyen de 0,54 euros le kilo. Ces achats ont été effectués par 115 sociétés basées en Espagne, d’après les données du service statistique d’Estacom.

Les ventes marocaines d’oranges en Espagne étaient en 2019 de 31,99 millions de kilos, celles de clémentines de 3,03 millions de kilos et celles de mandarines de 1,15 million de kilos, indique Hortoinfo.

Le pays qui a vendu le plus d’agrumes à l’Espagne est le Portugal, avec un volume total de 38,45 millions de kilos, dont 36,47 millions de kilos d’oranges, 1,223 million de kilos de mandarines et 739.732 kilos de clémentines. L’Argentine est le troisième pays d’importance pour la fourniture d’oranges, de mandarines et de clémentines au marché espagnol. De ce pays, un total de 26,21 millions de kilos de ces fruits est en effet, arrivé en Espagne au cours de l’année dernière, achats effectués par 19 entreprises espagnoles.

L’Afrique du Sud a fourni à l’Espagne 19,52 millions de kilos d’agrumes pour 15,18 millions d’euros et un prix de 0,777 euro le kilo, importations réalisées par 19 entreprises espagnoles. Les Pays-Bas ferment ainsi, le quintet des plus grands fournisseurs espagnols d’oranges, de clémentines et de mandarines. Le pays a réexporté 12,57 millions de kilos de ces produits agricoles en Espagne faits par 42 entreprises espagnoles, qui ont payé 9,81 millions d’euros au prix moyen de 0,78 euros le kilo.