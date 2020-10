Pays-Bas : des opportunités à saisir par les exportateurs marocains.

Partager

Le Maroc exporte majoritairement des fruits et légumes aux Pays-Bas.



Les Pays-Bas regorgent d’opportunités à saisir par les exportateurs marocains. En effet, les principales exportations du Maroc vers ce pays sont les fruits et légumes, les produits chimiques, le poisson, les vêtements et les accessoires vestimentaires.

Les rencontres organisées par l’Association Marocaine des Exportateurs, en partenariat avec le cabinet Harvard Consulting, pour aider les exportateurs à développer leur activité post-Covid-19 se succèdent. Après l’Éthiopie et le Royaume Uni, les experts se sont penchés, le 14 octobre, sur les Pays-Bas en tant que marché prometteur pour l’offre exportable marocaine, notamment pour les fruits et légumes et produits agricoles biologiques.

Considéré comme la porte d’entrée de l’Europe, ce pays se distingue par son dynamisme économique et affiche les meilleurs scores en matière de climat des affaires, indique EcoActu.

Comme le souligne l’ASMEX, « L’économie néerlandaise est dominée par le secteur des services avec 78% de la valeur ajoutée globale. L’industrie représente une part de 15% tandis que l’agriculture, la pêche et l’industrie forestière ont une part de moins de 2%». Par ailleurs, l’agroalimentaire, la chimie et les produits électroniques (en terme de chiffre d’affaires) dominent l’industrie néerlandaise.