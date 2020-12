Ouawmna : La valorisation de l'huile d'olive, un enjeu de taille.

Partager

La valorisation de l’huile d’olive constitue un enjeu de taille à Ouawmna.

Le village de Ouawmna, situé dans la région de Khénifra, est connue pour la qualité de son huile d’olive en raison de la grande importance qu’il accorde depuis plusieurs générations à l’olivier, et ce, dès la phase de plantation jusqu’à l’étape de la greffe en passant par celle de la fertilisation. Cependant, la production peine à percer au niveau international, à cause des problèmes liés à la valorisation et à la commercialisation.

Les multiples projets de valorisation et de développement des produits agricoles lancés ces dernières années dans cette localité, notamment la plantation de nouveaux champs d’oliviers et l’installation de nouvelles unités modernes de trituration ont eu des retombées indéniables sur ce secteur et partant faire de Ouawmna, l’une des principales régions productrices de l’huile d’olive au niveau du centre du pays.

« La qualité de notre huile d’olive est exceptionnelle. Elle se caractérise essentiellement par le goût et par la couleur qui dépendent de plusieurs facteurs notamment le climat typique de notre région et les procédés de production et d’extraction dont nous avons le secret », a confié un producteur à la MAP.

Toutefois, la valorisation de cette huile, réputée pour son faible taux d’acidité, constitue un enjeu pour les producteurs. Selon la même source, il est nécessaire pour les producteurs de la région de s’organiser dans le cadre de coopératives et d’associations en vue de valoriser la production locale, améliorer sa qualité ainsi que les conditions d’accès aux marchés internationaux.