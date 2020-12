Olivier: Valorisation, Promotion et Développement au Maroc et en Méditerranée

L’IAV Hassan II et l’ambassade d’Espagne organisent un webinaire autour de l’olivier.



Les politiques de développement agricole, ont fait de l’olivier un des piliers de l’économie agricole du Maroc et de l’Espagne. Cette espèce joue un rôle moteur en termes d’économie, d’emploi et d’équilibre social et environnemental de plusieurs régions.

Si l’Espagne est le premier pays producteur d’olives à l’échelle mondiale (30% de la production mondiale d’huile d’olive), le Maroc avec 1,22 Million d’hectares se situe, au rang oléicole mondial, parmi les meilleurs producteurs d’olives (2,5 Million de Tonnes en 2019). Au niveau du Maroc, la culture de l’olivier constitue l’une des filières stratégiques et prioritaires du Plan Maroc Vert (PMV).

La superficie des oliveraies constitue 12,3 % de la SAU et 65 % des superficies arboricoles. La faiblesse de productivité de ce secteur est le résultat de contraintes multiples qui sont liées à la sécheresse et aux maladies ainsi qu’au mode d’exploitation qui est souvent de nature précaire, notamment dans les systèmes de culture extensifs et de cueillette (90% du patrimoine).

L’Académie Hassan II des Sciences et Techniques (AH2ST), promeut la recherche/Développement dans ce domaine. A son initiative le projet « Rhizolive » a été co-financé de 2012 à 2015 dans le cadre de la coopération entre l’AH2ST et le SCIC. Par ailleurs,des séminaires et des rencontres scientifiques entre chercheurs marocains, espagnols et méditerranéens ont été organisés à l’AH2ST.

Le Webinaire organisé ce 09 décembre, est une continuité de ces rencontres et dont l’objectif est une mise au point des avancées de recherche dans le domaine ainsi que l’identification de thèmes de recherche à mener en partenariat.

Ce séminaire, sera animé par des conférenciers, espagnols et marocains, spécialistes et experts du domaine. Il sera suivi par des chercheurs intéressés et impliqués dans la recherche sur la culture de l’olivier. Assisteront à ce séminaire M. Omar FASSI-FEHRI, Secrétaire Perpétuel, Académie Hassan II des Sciences et Techniques ainsi que son Excellence Ambassadeur d’Espagne au Maroc, M. Ricardo DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ.