Distribution de 310.000 quintaux d’orge subventionnée aux éleveurs de Laâyoune, Safi et Rabat-Salé-Kénitra

Partager

tweet



Les éleveurs de Laâyoune, Safi et Rabat-Salé-Kénitra bénéficieront de 310.000 quintaux d’orge subventionnée.

Quelque 310.000 quintaux d’orge subventionnée vont être distribués au profit des éleveurs des zones de Laâyoune-Sakia El Hamra, Safi et de Rabat-Salé-Kénitra affectées par le déficit pluviométrique.

Cette distribution suit une répartition bien précise. Ainsi, les éleveurs de Rabat-Salé-Kénitra profiteront de 200.000 quintaux d’orge subventionnée. En ce qui concerne ceux de Laâyoune-Sakia El Hamra, ils recevront 30.000 quintaux. Et enfin, les éleveurs de Safi bénéficieront de 80.000 quintaux d’orge subventionnée.



Par ailleurs, la Direction provinciale de l’Agriculture (DPA) à Safi et Youssoufia a annoncé que cette première dotation profitera à près de 40.000 éleveurs, notant que l’opération de distribution se déroulera au niveau des communes « Jemâa-Shaïm » et « Sebt Gzoula ».

Pour la région de Rabat-Salé-Kénitra, les responsables ont mis en place sept centres de proximité au niveau de la région à Khémisset, Roumani, Oulmès, Sidi Yahya-Zaeïr, Sidi Slimane, Sidi Kacem et Sidi Allal Tazi.

Les différents services régionaux relevant du secteur de l’Agriculture, les instances qui en dépendent au plan provincial, particulièrement la DRA, la Chambre agricole régionale, l’Office régional de mise en valeur agricole du Gharb (ORMVAG); la direction régionale du conseil agricole, la direction régionale de sécurité sanitaire des produits alimentaires; le service régional de l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses et les directions provinciales de l’agriculture de Khémisset, Rabat et Sidi Kacem, adhèrent à ce processus afin de réussir l’opération.

L’opération de distribution s’est enclenchée vendredi dernier à Khémisset, Romani, Oulmès et Sidi Yahya-Zaeïr, tandis que pour les centres de relais de proximité de Sidi Slimane, Sidi Kacem et Sidi Allal Tazi, la distribution de l’orge subventionnée se fera dès ce mercredi 8 avril.