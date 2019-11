Une nouvelle organisation mondiale dédiée à l’agrume

Partager

Une organisation mondiale entièrement dédiée à l’agrume voit le jour.

Tenue récemment à Madrid lors du salon Fruit Abstraction, l’organisation mondiale des agrumes (World Citrus Organization) regroupe les différents professionnels du secteur des agrumes.

Cette organisation comprend en son sein les géants de l’exportation des agrumes notamment le Maroc, l’Espagne, l’Italie, l’Argentine, le Chili, le Pérou, l’Afrique du Sud et les Etats-Unis ainsi que l’Association interprofessionnelle espagnole AILIMPO et l’Association des producteurs d’agrumes d’Afrique australe (CGA).

L’organisation mondiale des agrumes recèle de nombreux objectifs. En effet, après le constat des menaces qu’encourent les différents agrumes (croissance de la production, chevauchement des saisons, changements climatiques, concurrence accrue au sein de la catégorie des agrumes…,) et donc de l’agrumiculture, les Etats et associations cités précédemment se sont fixés pour objectif de faire une mise à niveau de ces derniers. En résumé, il est question de mettre les agrumes au même niveau de production, d’exportations… que les autres fruits tels que la mangue, le kiwi, les fraises entre autres. Ainsi ceci permettra d’optimiser les opportunités du secteur et aussi de faire prévaloir les besoins et intérêts collectifs.