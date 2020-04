Oranges : Hausse pour les USA et l’Afrique du Sud, baisse pour l’Argentine et la Turquie

Le rendement des oranges en 2019/2020 devrait être de 720.000 tonnes métriques, ce qui est une baisse par rapport à 2018/2019.

Les oranges américaines et les mandarines sud-africaines ont vu leurs récoltes augmenter par rapport à la saison précédente de 1% et 8% respectivement. Les oranges argentines et turques, en revanche, ont toutes deux enregistré une baisse de la récolte de 10%.

La demande a augmenté car de plus en plus de clients, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, achètent des produits riches en vitamine C en raison du nouveau coronavirus (Covid-19). Cependant, en raison de difficultés logistiques, il est actuellement incertain si cela entraînera une augmentation substantielle des exportations, d’après Freshplaza.

En Argentine, les oranges sont généralement récoltées d’avril à novembre, en commençant par la variété Navelina. La prochaine en ligne est la Washington Navel, la plus populaire récoltée de mai à juin, et la variété Salustiana, pour laquelle la récolte dure de mai à juillet.

Le rendement de cette saison devrait être de 720.000 tonnes métriques, une diminution de la récolte prévue par rapport à 800.000 tonnes métriques en 2018/2019. Le plus grand facteur potentiel de diminution est la réduction des investissements dans la gestion des arbres par rapport aux attentes d’une récolte plus faible, car l’année dernière a également vu une baisse de la production de mandarines de 280.000 tonnes.