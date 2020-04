Nouvelle-production-agricole-avec-réutilisation-de-l-eau

Partager

La culture hydroponique permet de faire d’importantes économies en eau.

Les records de chaleur et la sécheresse prolongée affectent de plus en plus l’agriculture dans le monde entier notamment au Maroc. Ainsi, un système de culture avec un nouveau type de technologie d’irrigation avec des eaux usées traitées est particulièrement adapté aux régions pauvres en eau et aux plantes sélectionnées.

Dans le projet de recherche HypoWave, en Allemagne, financé par le ministère fédéral de l’éducation et de la recherche (BMBF), des scientifiques ont trouvé un moyen de combiner deux objectifs : Premièrement, celui de minimiser la consommation élevée d’eau dans la production agricole en utilisant des eaux usées recyclées; Deuxièmement, celui de recycler les précieux nutriments des eaux usées dans le processus de culture et utilisés pour la production de divers légumes et plantes ornementales.

Dans une serre, l’équipe interdisciplinaire a cultivé des plants de laitue dans des jardinières sans utiliser de terre. Dans ce processus dit hydroponique, les plantes reçoivent une solution nutritive. Par rapport à la culture conventionnelle, aucune eau ne s’infiltre dans le sol et elle s’évapore beaucoup moins.

«La particularité de la culture hydroponique sans fond dans notre usine pilote est que nous avons réussi à optimiser avec succès les processus déjà économes en eau en utilisant des eaux usées spécialement traitées», explique le chef de projet. Par ailleurs, le procédé s’adapte particulièrement à la culture de légumes tels que les concombres, les tomates, les poivrons ou la laitue.

