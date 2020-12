Partager

L’Égypte espère que le contrôle de la qualité assurera sa place de premier exportateur d’oranges.

L’Égypte vise à assurer une deuxième récolte exceptionnelle d’oranges cette saison afin de conserver sa place de premier exportateur mondial d’agrumes, selon les producteurs et le ministère de l’Agriculture.

“Le pays a augmenté rapidement sa production d’agrumes au cours de la dernière décennie, mais une augmentation finale de 10% de la superficie de plantation allouée aux oranges l’année dernière a poussé l’Égypte devant son principal concurrent, l’Espagne sur le marché d’exportation avec environ 1,7 million de tonnes expédiées”, rapporte Reuters.

«Maintenir le contact avec les pays voisins et d’autres afin que nous puissions augmenter le volume de nos exportations d’une meilleure manière et nous engager à respecter les normes de qualité les plus élevées pour nos produits d’exportation sont des points clés sur lesquels nous travaillons», a déclaré le porte-parole du ministère égyptien de l’Agriculture Mohamed El-Qersh lorsque Reuters lui a demandé comment l’Égypte espérait rester en tête des exportations d’agrumes.

En effet, les produits agricoles sont l’un des plus grands secteurs d’exportation de l’Égypte, mais les problèmes de qualité liés à l’utilisation d’engrais ainsi que la peur de l’hépatite A en Amérique du Nord en 2017 avaient dans le passé entraîné la perte d’acheteurs clés.