La technologie nucléaire aide à développer des variétés de tomates résistantes à la chaleur à l’Ile Maurice.

Les tomates sont une culture difficile en ce qui concerne les conditions de température. En période de froid, elles tombent malades et se fanent et quand il fait chaud, elles arrêtent de lier les fruits. Sur l’île Maurice, dans l’océan Indien, une chaleur prolongée freine le développement du secteur de la culture de la tomate. Ceci a poussé le pays à se tourner vers la technologie nucléaire pour développer des tomates résistantes à la chaleur.



L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a aidé le National Research Institute of Mauritius (FAREI) à développer de nouvelles variétés de tomates par irradiation. Ainsi, la distribution de nouvelles semences de tomates à haut rendement et tolérantes à la chaleur aux agriculteurs, a contribué à protéger une industrie nationale évaluée à 14 millions de dollars.

A Maurice, lorsque la température dépasse 30 degrés, le rendement de tomates baisse fortement, parfois jusqu’à 80%. Avec un soleil excessif et des températures élevées, les plantes se dessèchent et ne produisent plus de nouveaux fruits.

«La hausse des températures peut causer un stress thermique aux cultures, affecter les rendements et donc constituer une menace sérieuse pour les revenus des agriculteurs et la sécurité alimentaire», a déclaré une sélectionneuse et généticienne à la Division mixte FAO/AIEA des technologies nucléaires.

«La technologie nucléaire est utilisée dans le monde entier pour créer de nouvelles variétés de cultures plus résistantes au changement climatique et répondant aux besoins d’une population croissante», a-t-elle indiqué.