Le Maroc augmente fortement ses exportations de tomates vers la Russie.

Le Maroc a pris la troisième place du classement des fournisseurs de tomates en Russie.

Selon les analystes d’EastFruit , les exportations de légumes notamment de tomates vers la Russie ont considérablement augmenté en mars 2020 par rapport à la même période en 2019.

Les experts du marché ont noté une augmentation des livraisons de tomates de serre en provenance du Maroc et ce, en dépit du coronavirus. En mars, le Royaume a pris la troisième place du classement des fournisseurs de tomates en Russie, augmentant les approvisionnements de l’année de 42% à 12.500 tonnes. La Turquie a, quant à elle, diminué de 4% ses exportations de tomates vers la Russie. Toutefois, elle est restée le principal fournisseur de ce fruit-légume sur le marché russe.

De même, les importateurs russes de légumes ont préféré des versions moins chères de tomates de serre par rapport à 2019, de sorte que la plus forte augmentation des approvisionnements, en pourcentage est venue d’Iran. Selon les analystes d’EastFruit, en mars, environ 15 à 17.000 tonnes importées en Russie étaient d’origine iranienne. En mars, l’Ouzbékistan a fourni 2.700 tonnes de ce produit agricole à la Fédération de Russie, soit 47% de plus qu’un an plus tôt, et a pris la 7ème place du classement des pays fournisseurs.

En général, au cours des quatre premiers mois de 2020, la Russie a importé 154.000 tonnes de tomates de serre de 15 pays du monde. Les principaux importateurs étaient la Turquie, l’Azerbaïdjan, le Maroc et la Chine.