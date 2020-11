Midelt : la production de pommes est passée de 121.380 à 370.000 tonnes.

Partager

tweet



La production de pommes est passée de 121.380 à 370.000 tonnes à Midelt.

Troisième espèce fruitière cultivée dans la région de Drâa-Tafilalet après le palmier dattier et l’olivier, le pommier est une filière qui contribue à une dynamique économique importante au niveau régional grâce surtout au chiffre d’affaire qu’elle génère et aux journées de travail créées chaque année.

Cette culture a connu une large extension au niveau des zones de montagne de la région grâce aux conditions climatiques favorables (froid hivernal), aux disponibilités en terres et en eaux d’irrigation, aux subventions accordées par l’Etat à l’investissement dans cette filière et aux efforts déployés dans le cadre du pilier II de la stratégie agricole Plan Maroc Vert (PMV).

Lire aussi : Le Maroc devient le 18ème producteur mondial de pommes

Ces efforts ont favorisé une progression de la superficie occupée par le pommier à Drâa-Tafilalet de 8.645 Ha en 2008 à 17.501 Ha en 2020, selon des données de la Direction provincial de l’Agriculture à Midelt, province où 90% de la production en pommes se trouve au niveau régional.

La production a, comme le rapporte la MAP, enregistré aussi une nette augmentation, en passant de 121.384 tonnes en 2008, à 370.000 tonnes en 2020, soit près de 53% de la production nationale.

Ces résultats ont contribué ainsi à la création d’une dynamique économique importante, grâce au chiffre d’affaire générée et au nombre important de journées de travail créées par la filière et les activités qui y sont liées, telles le commerce des intrants agricoles, les services, les bureaux d’études et autres.