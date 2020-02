Partager

Le Maroc prend part au Salon international de l’agriculture de Paris (SIAP)

Le Salon International de l’Agriculture de Paris (SIAP), considéré comme l’un des plus grands événements de l’industrie alimentaire en Europe et dans le monde, s’ouvrira du 22 Février au 1er Mars avec la participation d’une centaine de pays dont le Maroc.

Le SIAP, qui représente tous les acteurs clés, producteurs et acheteurs, autour des grands enjeux mondiaux, dévoile les tendances et innovations qui façonneront l’industrie agroalimentaire de demain. Ainsi, cette année, le Salon qui attirerait plus de 700.000 visiteurs, se placera sous le thème: “L’agriculture vous tend les bras “. A cet effet, le Salon constitue une façon pour les organisateurs de souligner l’importance de renforcer les liens avec les agriculteurs. A cela s’ajoute, l’ambition de donner envie de rejoindre le monde agricole pour en montrer toute l’attractivité.

Lors du SIAP, le pavillon du Maroc devrait se garnir de produits de terroir de qualité. Par ailleurs, le Royaume avait marqué les esprits pendant l’édition précédente. En effet, sous l’égide de l’Agence de Développement Agricole (ADA), les coopératives ont présenté un large éventail de produits. Parmi ces derniers se trouvent l’argan, l’huile d’olive, du safran, des dattes, des plantes aromatiques et médicinales et des épices.

Par ailleurs, la délégation marocaine officielle du SIAP se composait du secrétaire général du ministère de l’agriculture et des pêches maritimes, Mohamed Sadiki, du directeur général de l’ADA, El Mahdi Arrifi et du Ambassadeur du Maroc en France, M. Chakib Benmoussa.