Le salon international de l’agriculture se prépare à accueillir 900000 visiteurs

Il est presque temps pour le prochain salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM). Du 14 au 19 avril 2020, plus de 900.000 de personnes visiteront le SIAM. Il y aura 1400 exposants de 65 pays.

De loin, le plus grand salon international agricole le plus visité d’Afrique du Nord, le SIAM est le rendez-vous incontournable des professionnels de l’agriculture et de l’agroalimentaire du monde entier. Placé sous le thème «Agriculture marocaine à l’ère de l’innovation digitale», le SIAM 2020 se déploiera sur un espace global de 32,5 ha dont 11 ha couverts. Par ailleurs, le salon s’articulera autour de 10 pôles.

Fidèle à sa vocation d’espace scientifique et de débat, le SIAM prévoit d’accueillir, lors de cette édition, 40 conférences où les intervenants de haut niveau échangeront avec les opérateurs de l’agriculture. Ainsi, la plateforme de rencontre s’enrichira d’un espace déjeuners d’affaires. Par ailleurs, le salon se veut d’allier efficacité et convivialité et permettre aux opérateurs de discuter opportunités d’affaires.

Ainsi, avec 65 pays représentés cette édition confirme une fois encore la dimension internationale de ce rendez-vous. Ceci renforce sa vocation de plateforme d’affaires et d’échanges; et ce, à travers 400 rencontres BtoB attendues et la signature d’une cinquantaine de conventions.